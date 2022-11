Ein technischer Defekt an einem älteren Heizungsradiator hat am Sonntagabend den Brand in einem Einfamilienhaus in der Bahnhofstraße in Haßloch verursacht. Das hat die Untersuchung eines Brandsachverständigen des Landeskriminalamts ergeben, teilte die Neustadter Polizei am Mittwoch auf Anfrage mit. Bei dem Feuer war ein Sachschaden von 300.000 Euro in dem Haus entstanden, das derzeit nicht bewohnbar ist. Die Feuerwehr hatte ein Übergreifen der Flammen auf Nachbarhäuser verhindern können. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand: Die Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen.