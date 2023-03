Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Landgericht Frankenthal ist ein Urteil im Prozess wegen schwerer Brandstiftung gefallen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass ein 30-Jähriger die Brände in einem psychischen Ausnahmezustand gelegt hat.

In der Nacht zum 21. März hatte es in der Innenstadt sechsmal gebrannt. Die Taten hatten einiges Aufsehen erregt. Auslöser für die Brandserie waren offenbar eine psychotische Erkrankung und „Stimmen im Kopf“ des Angeklagten.