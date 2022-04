Im Fall der Brandserie in Neustadt in der Nacht vom 20. auf den 21. März hat die Staatsanwaltschaft einen Tatverdächtigen ermittelt. Das teilt Hubert Ströber, Leitender Oberstaatsanwalt der Frankenthaler Staatsanwaltschaft, auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Ob der Beschuldigte zwischen 22 und 2 Uhr mindestens sechs Brände in der Innenstadt gelegt und dabei einen Schaden von mindestens 100.000 Euro verursacht hat, sollen weitere Ermittlungen ergeben, so Ströber. Nähere Angaben könne er aus Ermittlungsgründen nicht machen. Nach den Taten hatte die Polizei nach einem Mann mit schwarzer Jacke und Kapuzenpulli gesucht.