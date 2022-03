Ursache der Serie von sechs Bränden in der Neustadter Innenstadt in der Nacht zum Montag ist offenbar Brandstiftung. Darüber hat die Polizei am Dienstag informiert. Den Gesamtschaden beziffert sie auf rund 100.000 Euro. Weitere Einzelheiten will die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht verraten. „Wir sind mit den Ermittlungen noch ziemlich am Anfang“, sagt Polizeisprecher Dierk Siegfried. Aber einen ersten Ansatzpunkt gebe es: „Gesucht wird eine Person, die eine schwarze Jacke und einen Kapuzenpulli getragen hat. Sie steht möglicherweise in Verbindung mit den Bränden“, sagt Siegfried. Die Wehr war bei den sechs Einsätzen mit gut 50 Kräften gefordert. Zeugen sollen sich bei der Polizei Neustadt melden: Telefon 06321 8540.

