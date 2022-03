Die Ermittlungen der Polizei zur Brandserie vor gut einer Woche in der Neustadter Innenstadt dauern an. Das hat ein Sprecher der Polizei auf Anfrage mitgeteilt. Bisher habe man noch keinen Tatverdächtigen ermitteln können. Man sei weiterhin dabei, die Spuren der Brandserie auszuwerten. In der Nacht vom 20. auf den 21. März musste die Neustadter Feuerwehr ab 22 Uhr bei sechs Bränden in der Innenstadt ausrücken. Den Gesamtschaden bezifferte die Polizei auf 100.000 Euro. Die Einsätze steigerten sich in der Nacht: Es begann recht harmlos mit brennendem Grünschnitt und endete mit der Evakuierung einiger Wohnungen und Hotelzimmer in einem Anwesen in der Landauer Straße. Dort war auch Tage danach der stark verkohlte Abstellraum vom Gehweg aus zu sehen. Es roch zudem auch noch verbrannt. Unmittelbar nach der Serie hatte die Polizei um Hinweise zu einer Person gebeten, die eine schwarze Jacke und einen Kapuzenpulli getragen hat. Diese könnte in Verbindung mit den Bränden stehen. Einen erneuten Feuerwehr-Großeinsatz gab es in der Nacht von Samstag auf Sonntag wegen eines Waldbrandes in Gimmeldingen. Die Brandursache dort ist bisher unklar. „Es gibt derzeit keine belastbaren Hinweise darauf, dass der Brand in Gimmeldingen mit den Bränden in der Innenstadt in Zusammenhang steht“, so der Polizei-Sprecher. Hinweise von Zeugen unter Telefon 06321 8540.