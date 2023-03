Bei der Georg-von-Neumayer-Realschule plus muss der Brandschutz ertüchtigt werden. Ein Teil davon ist der Einbau neuer Lüftungsgeräte. Der Hauptausschuss hat den Auftrag am Donnerstag für knapp 154.000 Euro an ein Neustadter Unternehmen vergeben. Die Stadt plant zwar einen Neubau für die Realschule. Da das bisherige Gebäude aber noch einige Jahre genutzt werden soll, muss umfassend in den Brandschutz investiert werden. Insgesamt geht es um fast zwei Millionen Euro. Bis wann der Neubau fertig ist, ist noch offen.