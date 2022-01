Weil Unbekannte einen Brandmelder im Treppenhaus des Klemmhofs eingeschlagen und ausgelöst hatten, musste die Feuerwehr am Sonntag kurz vor 17 Uhr ausrücken. Sie fuhr mit sieben Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort. Allerdings konnte rasch Entwarnung gegeben werden. Gemeinsam mit einem Hausmeister schauten sich die Wehrleute im betreffenden Treppenhaus an der Badstubengasse um und konnten so den eingeschlagenen Brandmelder ausfindig machen. Die Wehrleute setzten die aktivierte Brandmeldeanlage wieder zurück und beendeten ihren Einsatz. Weitere Schäden gab es nicht.