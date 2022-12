Kurzer Schreckmoment am Donnerstagnachmittag für die Neustadter Feuerwehr: Bei einer Bettfedernfabrik in der Branchweilerhofstraße löste die automatische Brandmeldeanlage Alarm aus. Doch vor Ort beruhigte sich die Situation rasch, denn es gab keinen Brand. Nachforschungen der Wehrleute ergaben, dass in der Fabrik Reinigungsarbeiten stattfanden, der dabei aufgewirbelte Staub habe die Brandmeldeanlage aktiviert. Die Wehrleute erläuterten dem Betreiber, wie sich während Reinigungsarbeiten das ungewollte Auslösen der Rauchmelder verhindern lässt. Damit war der Einsatz mit 20 Wehrleuten und sechs Fahrzeugen beendet. Außerdem waren sicherheitshalber auch Polizei und Rettungsdienst vor Ort.