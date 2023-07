Es ist extrem trocken. Die Neustadter Feuerwehr musste seit Mai schon zwölfmal zu zwölf Flächenbränden ausrücken. Am Freittag hat die Stadt mit einer Allgemeinverfügung reagiert. Sie untersagt damit generell offenes Feuer im Außenbereich. Was das für Grillfeste bedeute und was noch erlaubt ist, lesen Sie hier.