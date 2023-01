Beim Essen kochen ist am Mittwoch gegen 15 Uhr ein Bewohner der Ernst-Schäfer-Siedlung in Lambrecht eingeschlafen. Nachbarn versuchten zwar, ihn durch Klopfen und Klingeln an dessen Wohnungstür auf die Brandgefahr aufmerksam zu machen. Als der Mann nicht reagierte, alarmierten sie die Feuerwehr, um notfalls die Tür zu öffnen und ein mögliches Feuer direkt löschen zu können. Doch als die Wehrleute an der Einsatzstelle ankamen, war kein Eingreifen mehr notwendig. Die Tür war zwischenzeitlich geöffnet und der Mann ins Freie gebracht worden. Vorsorglich wurde er vom Rettungsdienst untersucht.