Im Prozess gegen einen 64-Neustadter wegen mehrfachen versuchten Mordes haben am Mittwoch weitere Zeugen und eine Rechtsmedizinerin vor dem Landgericht Frankenthal ausgesagt. Dem Mann wird vorgeworfen, zwei Vollzugsbeamte der Stadt Neustadt und mehrere Feuerwehrleute am 20. August 2020 bei der geplanten Zwangsräumung seiner Wohnung mit Molotowcocktails angegriffen und dabei teilweise schwer verletzt zu haben. Am ersten Prozesstag vergangene Woche hatte er seine Tat gestanden und berichtet, wie er sich darauf vorbereitet hatte. Laut Staatsanwaltschaft Frankenthal kommt eine Schuldunfähigkeit zum Tatzeitpunkt in Frage, weil der Mann psychisch erkrankt sei.

Gerichtsvollzieherin: Nicht mit Angriff gerechnet

Eine Gerichtsvollzieherin des Neustadter Amtsgerichts und ein Mitarbeiter der städtischen Wohnungsbaugesellschaft berichteten am Mittwoch, wie sie den Anschlag aus nächster Nähe miterleben mussten. Die Gerichtsvollzieherin gab an, dass das Gespräch mit dem Angeklagten bei der Übergabe des Räumungsbescheids vier Wochen zuvor unauffällig und sogar teilweise humorvoll gewesen sei. Mit Aggressivität geschweige denn einem solch schweren Angriff habe sie nicht gerechnet. Nicht nur auf die Vollzugsbeamten, auch auf die Feuerwehrleute auf der Straße habe er mit den Brandsätzen gezielt.

Die Gerichtsmedizinierin Dorothea Hatz aus Mainz sagte aus, dass die Verletzungen der beiden Vollzugsbeamten weitaus schlimmer hätten sein können, hätten sie sich nicht so verhalten wie sie es am Tattag getan haben. Einer der beiden hatte sich in den Flur geflüchtet, der andere zunächst in das Badezimmer des Angeklagten und von dort auf das Dach, wie sie am ersten Verhandlungstag ausgesagt hatten.