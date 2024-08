Das Abflämmen von Unkraut hat vor einer Woche das Feuer im Hambacher Grundwiesenweg verursacht, das zunächst eine Garage und dann ein Mehrfamilienhaus erfasste. Zu 99 Prozent stehe dies als Brandursache fest, sagte am Montag ein Polizeisprecher. Demnach hatte der Eigentümer des Gebäudes jemanden beauftragt, das Unkraut zu entfernen, was auch in der Nähe der Garage geschah. Die Garage sei zwar geschlossen gewesen, aber durch einen Spalt unter dem Garagentor seien wohl unbemerkt kleine Flammen in die Garage gelangt. Dort seien dann zunächst Kartonagen und gelbe Säcke in Brand geraten. Über ein Kellerfenster habe das Feuer auf das Haus übergriffen. Die Feuerwehr bekämpfte den Brand mit Einsatzkräften aus Hambach, Mußbach sowie den innerstädtischen Löschgruppen 1, 2 und 3.

Bei dem Feuer wurden drei Menschen leicht verletzt, den Schaden gab die Polizei vor einer Woche mit rund 500.000 Euro an. Dabei bleibe es auch nach derzeitigen Stand, sagte der Polizeisprecher. Könne der Dachstuhl aber nicht erhalten bleiben, „erhöht sich die Schadenssumme entsprechend“. Das Mehrfamilienhaus bleibe auf längere Zeit unbewohnbar.