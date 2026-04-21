Bei einem Brand in einem Wintergarten in Haßloch sind am Montag, 20. April, zwei Bewohner verletzt worden. Das berichtet die Feuerwehr.

Der Brand war gegen 19.18 Uhr in der Fockestraße ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten Anwohner bereits erste Löschversuche unternommen und so eine weitere Ausbreitung verlangsamt.

Die Flammen griffen dennoch auf das angrenzende Wohnhaus über. Die Feuerwehr konnte das Feuer erfolgreich löschen.

Die beiden Bewohner wurden in Sicherheit und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Gebäude wurde entraucht und blieb nach Angaben der Feuerwehr bewohnbar.

Im Einsatz waren rund 40 Kräfte der Feuerwehr mit acht Fahrzeugen sowie Rettungsdienst und Polizei.