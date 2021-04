Weiterhin ist offen, wie es in der Nacht zum Samstag zum Brand in der Turnhalle der Schöntalschule gekommen ist. Ein Polizeihund war am Donnerstag vor Ort, fand aber keine Spuren. Laut Kripo-Sprecher Stefan Molter hat der Hund in der Halle „nicht reagiert“. Da die Polizei einen technischen Defekt ja bereits ausgeschlossen hat, muss noch geklärt werden, wie genau der Brand gelegt wurde. Molter zum Ergebnis von Donnerstag: „Das bedeutet, dass entweder gar kein Brandbeschleuniger benutzt wurde, oder sich das Zeug schon verflüchtigt hatte.“ Im nächsten Schritt werden die Ermittler nun den Brandschutt auswerten. Dazu werden nun chemische Untersuchen vorgenommen, so Molter. Bei dem Brand ist ein Schaden von 250.000 Euro entstanden. Die Halle kann nicht mehr genutzt werden. Die Polizei hofft nun auf Zeugen. Wer in der Nacht zum Samstag gegen 2.30 Uhr in der Sauterstraße etwas beobachtet habe, solle sich unter Telefon 06321/8540 melden.