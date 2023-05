Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach dem Brand in der Turnhalle der Schöntalschule in Neustadt in der Nacht auf den 24. April hatte die Kriminalpolizei Neustadt einen technischen Defekt ausgeschlossen. Sie geht also von Brandstiftung aus. Jedoch wurde das Ermittlungsverfahren eingestellt.

Bereits im Juni sei das Verfahren gegen Unbekannt ohne Hinweis auf einen Täter oder eine Täterin beendet worden. Das berichtet der Frankenthaler Leitende Oberstaatsanwalt Hubert Ströber auf RHEINPFALZ-Anfrage.