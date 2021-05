Ein Brand in einer Schrebergartenhütte oberhalb des Leopold-Reitz-Weg in Höhe des Neustadter Stadions hat am Pfingstmontag gegen 5.15 Uhr einen Einsatz der Feuerwehr gefordert. Laut deren Angaben hatte eine Bürgerin einen kleineren Flächenbrand gemeldet. Aufgrund der Lage und der Örtlichkeit der Einsatzstelle wurden umgehend weitere Einsatzkräfte nachgefordert. Da die Anfahrt über den Schlossweg von parkenden Autos behindert wurde, mussten die Großfahrzeuge über die Haardt kommen.

Zu Beginn des Einsatzes half eine Polizeistreife mit, die Schlauchleitung den Hang hoch zu verlegen. Mit einem handgeführten Strahlrohr konnte der Brand eingedämmt und ein Ausbreiten in Richtung Wald verhindert werden. Danach musste noch geraume Zeit nachgelöscht und das Brandgut auseinandergezogen werden. Das eher schlechte Wetter half laut Feuerwehr dabei, dass sich der Brand nicht so schnell in Richtung Wald ausdehnen konnte.

Person nahe Brandstelle wird überprüft

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Allerdings wurde nahe des Brandgrundstückes eine Person angetroffen, bei der die Polizei nun klärt, ob sie mit dem Feuer in Verbindung steht. Im Einsatz waren 33 Feuerwehrleute mit sieben Einsatzfahrzeugen, die Polizei sowie der Rettungsdienst, deren Rettungswagen in Höhe des Stadions bereitstand.