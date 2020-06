[Aktualisiert: 13.40 Uhr] Am frühen Montagmorgen ist eine Lagerhalle des Neustadter Reitclubs in der Branchweilerhofstraße abgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, wurden dabei zwei Vereinsmitglieder sowie eine Polizistin durch die starke Hitze leicht verletzt, als sie 16 Tiere aus den Ställen führten. Das Feuer war um 3.19 Uhr gemeldet worden. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand die Halle, wo unter anderem Futtermittel wie Heu und Stroh gelagert waren, bereits komplett in Brand.

Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen des Feuers auf die angrenzenden Pferdeboxen und die Reithalle. Jedoch seien aufgrund der Hitze Schäden an den Ställen entstanden, teilte ein Feuerwehr-Sprecher auf Anfrage mit.

Verdacht auf Brandstiftung

Brandermittler der Kriminalpolizei schließen einen technischen Defekt oder eine nächtliche Selbstentzündung der Strohballen aus. Die Kripo ermittelt wegen Verdachts der Brandstiftung. Den Sachschaden schätzt sie auf etwa 100.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Neustadt unter Telefon 06321/8540.

Die Straße zwischen der Straße Nachtweide und der Einmündung Bundesstraße 38 war bis etwa 7.30 Uhr gesperrt. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis etwa 10 Uhr.