Inzwischen hat ein Brandgutachter das Mehrfamilienhaus in der Neustadter Maximilianstraße untersucht, in dem es vergangene Woche zu einem Brand in einer Dachgeschosswohnung samt Großeinsatz der Rettungskräfte kam. Laut einem Polizeisprecher kann ein technischer Defekt als Brandursache ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dauern daher weiter an. Nun sei zu klären, so der Polizeisprecher, ob das Feuer auf fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung zurückzuführen ist. Eine Bewohnerin erlitt vor einer Woche eine Rauchgasvergiftung. Insgesamt mussten Polizei und Feuerwehr 30 Menschen und 17 Tiere aus dem Haus holen. Die Schadenshöhe liegt bei über 100.000 Euro.