Rund drei Wochen nach dem Großbrand in der Lilienthalstraße in Lachen-Speyerdorf steht die Ursache des Feuers nun endgültig fest. Wie die Polizei Neustadt auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilte, war es ein technischer Defekt. Das hätten die Begehung am 8. November sowie weitere Untersuchungen ergeben. Welche Fehlfunktion genau das Feuer ausgelöst hat, lasse sich aber nicht sagen. Klar sei nur, dass der Defekt im Bereich des Heizungsraums gelegen habe. Dort war, wie berichtet, bei der Begehung auch die Hauptlast des Feuers ausgemacht worden. Ausgebrochen war das Feuer in der Nacht zum 27. Oktober. Betroffen war ein Gebäudekomplex mit sieben Mietwohnungen, der zuvor lange als Gaststätte und für die Landwirtschaft genutzt worden war. Im Einsatz waren rund 120 Rettungskräfte der sogenannten Blaulicht-Familie.