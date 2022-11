Nach dem Großbrand in einem Gebäudekomplex in der Lilienthalstraße in Lachen-Speyerdorf ist die Brandursache weiter offen. Wie die Neustadter Polizei am Montag auf Anfrage informierte, rechnet der beauftragte Gutachter frühestens für Ende dieser Woche mit einem endgültigen Ergebnis. Bei dem Feuer in der Nacht auf 27. Oktober mussten Anwohner von der Feuerwehr über Leitern gerettet werden. Ein Teil des hinteren Hauses wurde komplett vom Feuer zerstört, andere Teile wurden stark in Mitleidenschaft gezogen.