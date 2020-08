Im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Neustadter Werderstraße war am frühen Samstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Als die Feuerwehr kurz nach 5 Uhr eintraf, hatten sich laut Polizeibericht bereits einige Bewohner in Sicherheit gebracht. Den Brand hatten die Einsatzkräfte schnell unter Kontrolle, zudem konnten sie verhindern, dass die Flammen auf die sechs Wohnungen übergriffen. Verletzt wurde niemand, am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Die Brandursache ist offen, die Kriminalpolizei ermittelt. Nachdem das Haus ausreichend belüftet worden war, konnten die Bewohner zurückkehren.