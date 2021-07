(Aktualisiert um 14.49 Uhr) Einen Brand in der Hambacher Mühle hatte ein Bürger am frühen Sonntagmorgen bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Als die ersten Leute des Löschzugs Süd eintrafen, brannte es im Bereich des Mahlwerks. Nach rund einer Stunde war das Feuer laut Feuerwehr unter Kontrolle, dann ging es an die Nachlöscharbeiten.

Ein besonderes Risiko für mögliche Glutnestern bestand bei den Mehlsilos, weshalb der Gefahrstoffzug ständig Messungen durchführte, während mit der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen eine eventuelle Brandbekämpfung oder das Leeren der Silos besprochen wurde. Zudem stützte das Technische Hilfswerk die beschädigten Holzbohlen ab, auf denen die Mahlwerke stehen. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind noch nicht geklärt.