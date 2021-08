Erhebliche Rauchentwicklung in der Küche stellte am Samstag ein Ehepaar bei der Rückkehr in sein Einfamilienhaus in Frankeneck fest. Die sofort verständigte Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und eine weitere Ausbreitung des Feuers unterbinden. Das Ehepaar konnte sich zuvor aus eigenen Kräften ins Freie retten. Der Mann kam anschließend mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die Frau blieb unverletzt. Zwei Hunde, die sich in der Küche aufgehalten hatten, wurden zur Behandlung in eine Tierklinik gebracht. Ersten Erkenntnissen zufolge brach das Feuer im Bereich des Herds aus. Die genaue Brandursache ist jedoch noch unklar und wird Gegenstand der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen sein. Die Höhe des entstandenen Schadens kann laut Polizei noch nicht beziffert werden. Das Untergeschoß ist derzeit nicht bewohnbar.