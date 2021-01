Am Samstagnachmittag hat es in einem leerstehenden Gebäude im Neustadter Ortsteil Gimmeldingen gebrannt. Wie die Neustadter Feuerwehr mitteilt, wurde um 14.16 Uhr der Alarm ausglöst, weil es aus dem Dach des Hauses in der Straße Gelbwärts weithin sichtbar qualmte. Die Wehrleute mussten das Dach öffnen, um an den Schwelbrand zu kommen und ihn löschen zu können.

Über die Brandursache und den vermutlichen Schaden konnte die Feuerwehr noch nichts sagen. Menschen wurden keine verletzt. Im Einsatz waren 15 Feuerwehrfahrzeuge und 60 Feuerwehrleute aus der Stadtmitte, Mußbach, Gimmeldingen und Königsbach.