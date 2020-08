Bis kurz nach Mitternacht hat ein Brand in der Neustadter Spitalbachstraße die Feuerwehr am Freitagabend in Atem gehalten. Nach ihren Angaben war sie kurz vor 22 Uhr mit dem Stichwort „Rauchentwicklung aus Gebäude“ alarmiert worden. In einer Bäckereifiliale war ein Brand ausgebrochen, die Innenräume waren völlig verraucht.

Mit einer Feuerwehraxt verschafften sich die Einsatzkräfte auf der Vorderseite Zugang, indem sie eine Glasscheibe einschlugen. Danach wurde von vorne sowie von der Rückseite aus gelöscht. Nach 40 Minuten hieß es „Feuer aus“.

Rauch wandert weiter

Allerdings hatten sich die Rauchgase über die abgehängte Decke in der angrenzenden Postfiliale sowie in einem Zeitschriften-Laden verteilt. Ebenso wie in der Bäckerei wurden auch dort Hochleistungslüfter eingesetzt. Während des Einsatzes stellten die Stadtwerke die Energieversorgung ab, davon waren auch bewohnte Nebengebäude betroffen. Zur Sicherheit der Bewohner war die Schnelleinsatzgruppe des Deutschen Roten Kreuzes nachalarmiert worden.

Als Brandursache wird laut Feuerwehr ein technischer Defekt eines Kühlschranks vermutet, die Höhe des Sachschadens ist offen. Der Kriminaldauerdienst ermittelt. Während des Einsatzes war die Spitalbachstraße zwischen Industrie- und Allensteiner Straße gesperrt. Die Geschäfte bleiben zunächst geschlossen.