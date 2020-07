Die Kriminalpolizei Neustadt tappt im Fall der Brandstiftung auf dem Gelände des Neustadter Reitclubs weiter im Dunkeln, wer das Feuer gelegt haben könnte. Derweil werden im Reitclub wieder Reitstunden angeboten.

Wie die Neustadter Polizei auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilt, gibt es keine neuen Erkenntnisse über den oder die mutmaßlichen Täter, die in der Nacht auf den 29. Juni eine Lagerhalle des Reitclubs Neustadt in Brand gesteckt haben sollen. Auch hätten sich keine weiteren Zeugen zu dem Vorfall gemeldet. Bei dem Brand auf dem Reitclub-Gelände in der Nachtweide konnten dank des beherzten Eingreifens mehrerer Helfer alle Pferde gerettet werden. Drei Retter wurden leicht verletzt.

Ob es einen Zusammenhang zu dem Großbrand auf einem Reiterhof im elsässischen Neewiller-près- Lauterbourg am vergangenen Samstag gebe – dort waren ein Dutzend Pferde ums Leben gekommen und fünf Menschen verletzt worden –, sei noch nicht bekannt: „Wir nehmen zur Kenntnis, dass dort auch etwas war. Es ist aber noch zu früh, über Ähnlichkeiten oder einen Zusammenhang zu dem Fall in Neustadt zu sprechen“, so ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen dauern an.

Reitstunden ab Montag

Das Reitclub-Team versucht indes, soweit es geht, wieder Normalität einkehren zu lassen. Die Tiere sind mittlerweile in Stallzelten untergebracht, sodass die große Reithalle wieder als solche genutzt werden kann. Sie diente zwischenzeitlich als Behelfsstall. Ab Montag werden wieder Reitstunden angeboten. „Wir sind immer noch hart am kämpfen“, sagt der zweite Vorsitzende Mathias Braun. Bis auf einige Bereiche habe die Polizei die Anlage freigegeben, „aber wir warten noch auf verschiedene Gutachten und die Entsorgung des Abfalls“. Auf den Reitclub kämen immense Kosten zu, sodass er für jede Spende dankbar sei. „Denn wir wissen nicht, was die Versicherung abdeckt“, so Braun.