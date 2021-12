Im Außenbereich einer Tierarztpraxis ist in Neustadt am Freitagmorgen ein Brand ausgebrochen. Laut Angaben der Feuerwehr hatte der Gebäudebesitzer bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr gegen 10 Uhr mit einem Gartenschlauch erste Löschversuche unternommen und das Haus räumen lassen.

Sechs Personen hatten bei dem Brand in der Lachener Straße Rauchgas inhaliert und wurden vom Rettungsdienst noch vor Ort versorgt. In ein Krankenhaus mussten sie jedoch nicht gebracht werden. Das Feuer war in einem an das Gebäude angebauten Zwinger ausgebrochen, Tiere waren dort aber nicht untergebracht, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte.

Die Flammen schlugen laut Feuerwehr auf das Dach über, jedoch konnten die Wehrleute den Brand nach zwanzig Minuten unter Kontrolle bringen. Sie räumten den Zwinger aus und löschten einzelne, dort gelagerte Gegenstände.

Straße gesperrt

Nach ersten Ermittlungen am Brandort „könnte ein technischer Defekt als Brandursache auszuschließen sein“, sagte Kriposprecher Stefan Molter. Wie hoch der Schaden ist, stehe noch nicht fest.

Während des über einstündigen Einsatzes war die Lachener Straße zwischen Eduard-Jost-Straße und Europastraße für den Verkehr gesperrt. Im Einsatz waren die Polizei, die Brandermittler, der Rettungsdienst sowie die Feuerwehr mit sechs Einsatzfahrzeugen und 23 Einsatzkräften.