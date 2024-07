(aktualisiert: 11 Uhr)

Viele Neustadter sind am Sonntagmorgen von Sirenen der Feuerwehr aufgeschreckt worden. Grund für den Großalarm: ein Brand im Hambacher Feuerwehrgerätehaus. Viele Einsatzkräfte verschiedener Neustadter Feuerwehrstandorte rückten aus. Der Einsatz läuft. Weitere Einzelheiten konnte die Feuerwehr bisher nicht mitteilen. Am Samstagabend noch wurde am Gerätehaus am Diedesfelder Weg beim Spießbratenrock ausgelassen gefeiert. RHEINPFALZ-Informationen zufolge ist der Brand inzwischen unter Kontrolle. Da der gesamte Bereiche noch nicht gesichert ist, können die Einsatzkräfte aber noch nicht ins Gebäude, um Schäden zu begutachten. Befürchtet werden Schäden an den Feuerwehrautos, die im Gerätehaus stehen.

Wir berichten weiter.