Am späten Mittwochabend hat sich nur 300 Meter von der Hauptfeuerwache in Neustadt ein Brand ereignet. Wie die Feuerwehr mitteilt, brannte es gegen 23 Uhr im ausgebauten Dachgeschoss im Wohnheim des Christlichen Jugenddorfwerks (CJD) in der Sauterstraße. Beim Eintreffen der Wehr hatten bereits alle Bewohner das Gebäude unverletzt verlassen. Zuvor hatte jemand versucht, mit einem tragbaren Pulverlöscher den Brand im Badezimmer einzudämmen, wegen der enormen Qualmentwicklung jedoch ohne Erfolg. Die Wehrleute löschten das Feuer und kontrollierten die einzelnen Zimmer auf der Etage, ob sich noch jemand im Gebäude befindet, was nicht der Fall war. Sie lüfteten das Gebäude.

Die Etage ist derzeit nicht bewohnbar. Von den sieben Bewohnern kamen sechs hausintern unter. Ein Mann übernachtete bei einer Bekannten, zu der ihn die Feuerwehr fuhr. Zur Ursache und zur Schadenshöhe konnte die Polizei auf Anfrage am Donnerstag noch nichts sagen. Die Kriminalpolizei ermittelt. Während des Einsatzes war die Sauterstraße gesperrt. Vor Ort waren die Feuerwehr mit neun Einsatzfahrzeugen und 46 Einsatzkräften, der Rettungsdienst, ein Notarzt, das DRK und die Polizei.