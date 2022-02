Weil aus seinem Anbau Qualm schlug, hat ein Hausbesitzer in der Straße Gelbwärts in Gimmeldingen am späten Sonntagvormittag die Feuerwehr alarmiert. Bis diese eintraf, löschte er selbst mit Wasser aus einem Gartenschlauch, wie das Feuerwehr-Medienteam berichtet. Dann übernahm ein Atemschutz-Trupp und löschte das Feuer komplett ab. Die Brandreste wurden im Garten gelagert, per Wärmebildkamera wurde nach möglichen Glutnestern gesucht. Verletzt wurde bei dem 45-minütigen Einsatz niemand. Weil der Hauseigentümer schnell eingegriffen habe, konnte ein größerer Schaden verhindert werden, so die Feuerwehr. Zur Brandursache und dem entstanden Sachschadens gab es noch keine Aussage. Neben der Feuerwehr waren der Rettungsdienst und die Polizei am Ort.