Ein Feuer hat am frühen Montagmorgen eine Lagerhalle und weitere Teile auf dem Gelände des Reitclubs Neustadt zerstört. Drei Menschen wurden leicht verletzt, als sie 20 Pferde vor den Flammen retteten. Die Kripo schließt derweil einen technischen Defekt aus.

Es ist reiner Zufall, dass ein Mitarbeiter des Reitclubs Neustadt (RCN) am Montag gegen 3.15 Uhr das Feuer in der Futterlagerhalle entdeckt. Mathias Braun, zweiter Vorsitzender des Reitclubs, steht wenige Stunden nach dem Unglück noch unter dem Eindruck der dramatischen Szenen, die sich in der Nacht abgespielt haben. Mit seinem Kollegen bespricht er am Sonntagabend bei sich zu Hause die Dienstpläne. „Es wurde spät, wir haben uns verquatscht. Der Kollege sagte, dass es sich nicht mehr lohnt, nach Hause zu gehen, er ist dann direkt aufs Gelände“, berichtet Braun. Zum Glück. Denn normalerweise ist erst um 5 Uhr Arbeitsbeginn, wenn die Pferde gefüttert und die Ställe ausgemistet werden müssen. Die Tiere wären in dem Fall sehr wahrscheinlich qualvoll umgekommen. Kurz nachdem der Kollege sich verabschiedet hat, klingelt Brauns Telefon: „Es brennt, ich rufe die Feuerwehr!“

Trächtige Stute gerettet

Als Braun zum RCN-Gelände kommt, lodert das Feuer schon mehrere Meter hoch. Zunächst versuchen die beiden Männer, die Flammen mit Wasserschläuchen zu löschen. Vergeblich. Der nächste Gedanke: „Wir müssen die Pferde rausholen, sonst sterben sie.“ Zwei Tiere – eins davon eine trächtige Stute – stehen noch in den Boxen im brennenden Gebäude. So rennen die beiden hinein, versuchen die Pferde rauszuziehen. „Die waren wie erstarrt und ließen sich nicht Richtung Ausgang ziehen, denn da war ja das Feuer.“ Glücklicherweise hat der Reitclub-Mitarbeiter einen Schlüssel zum Traktor, der neben dem Gebäude steht. Kurzerhand reißt er mit dem Gefährt die Rückwand ein, um die Tiere zu retten. „Nur Sekunden später ist das Gebäude in sich zusammengefallen. Das war wie im Film“, erinnert sich Braun.

Eine Polizistin, selbst Reiterin, stößt hinzu und hilft, die anderen 18 Tiere im danebenliegenden Stall zu befreien. Alle drei werden bei ihrem Einsatz leicht verletzt. Der Reitclub-Mitarbeiter wird von einem herabstürzenden brennenden Balken am Bein getroffen, die Polizistin und Braun tragen Brandwunden davon.

Warnmeldung über Katwarn

Zeitweise sind bis zu 120 Wehrleute im Einsatz, wie die Feuerwehr mitteilt. Sie löschen den Brand in der Lagerhalle und bewässern darüber hinaus die angrenzenden Pferdeboxen und die Reithalle, um ein Übergreifen zu verhindern. Mit Hilfe von zwei Kleinbaggern – einen davon stellt ein benachbarter Landwirt zur Verfügung – bringen die Wehrleute die Heu- und Strohballen nach draußen und ziehen diese auseinander, um sie zu löschen. Wegen der starken Rauchentwicklung löst die Feuerwehr eine Warnmeldung über die App Katwarn aus. Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. „Der Brand war nach einer knappen Stunde unter Kontrolle“, berichtet Kaiser. Die Nachlöscharbeiten sind gegen 10 Uhr beendet. Am Nachmittag rücken erneut Wehrleute aus, um die Brandstelle auf Glutnester zu kontrollieren.

Braun: Schaden von 250.000 Euro

Die Polizei geht am Montagmittag von einem Schaden von über 100.000 Euro aus. Doch Braun ist überzeugt: „Eine Viertelmillion wird nicht reichen.“ Nicht nur die Halle ist zerstört, auch die Böden von zwei Plätzen, das Silo und die Boxen sind es. Weil auf der knapp 50 Jahre alten Anlage Asbest verbaut ist, müssen die Böden aufwendig gereinigt werden. „Jetzt geht es uns erst mal an den Kragen“, so Braun. Er hofft nun auf die von Oberbürgermeister Marc Weigel zugesagte Unterstützung, dass die Versicherung schnell reagiert – und auf Spenden. Denn nur so kann der von Corona gebeutelte Reitclub überleben. Weil die Tiere provisorisch in der noch intakten Reithalle in Behelfsboxen untergebracht sind, fällt der Reitunterricht bis auf Weiteres aus – nachdem er erst kürzlich wieder angelaufen war. „Wir sind ja krisenfest, aber irgendwann ist auch mal gut“, sagt Ute Jausel, Mitglied im Reitclub.

Doch wie geht es eigentlich den Pferden? „Sie wiehern sehr viel, sind aber angesichts der Umstände erstaunlich gelassen“, berichtet Jausel. Sie werden von zwei Tierärzten überwacht, die übrigens selbst Pferde auf dem Gelände haben. „Mein Pferd wäre auch fast verbrannt, wenn die beiden Männer und die Polizistin nicht so beherzt eingegriffen hätten“, ist Jausel sicher. „Wir sind alle geschockt. Und finden es merkwürdig, dass das Feuer in einer Ecke der Lagerhalle ausgebrochen ist, wo es gar keine Elektrik gab.“

Reitclub bittet um Spenden

War es also ein Brandstifter, der die Lagerhalle in Brand gesteckt hat? Dieser Frage geht die Kripo Neustadt nach, da Brandermittler einen technischen Defekt oder eine Selbstentzündung der Strohballen ausschließen konnten.

Info

Wer etwas Verdächtiges im Zusammenhang mit dem Brand gesehen hat, soll sich bitte an die Polizei Neustadt unter Telefon 06321/8540 wenden.