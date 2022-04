Auf dem Parkplatz der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd in der Neustadter Gartenstraße hat es am Montagabend gebrannt. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, hat der Inhaber des angrenzenden Hotels Palatina gegen 20.30 Uhr brennendes Laub auf einer etwa vier mal vier Meter großen Abdeckplane gemeldet und mit Hilfe eines Feuerlöschers erste Löschversuche unternommen. Die Feuerwehr übernahm nach Eintreffen mit einem sogenannten Kleinlöschgerät, teilt die Wehr mit. Anschließend zogen die Wehrleute die Laubreste auseinander, um nach Glutnestern zu suchen. Ein über der Plane liegendes Abwasserrohr wurde von dem Feuer beschädigt. Da die Polizei eine Brandstiftung zunächst nicht ausschließen konnte, fahndete sie im Umkreis nach Personen, jedoch ohne Erfolg. Erste Untersuchungen hätten dann ergeben, dass die Abdeckplane mit Löchern von Zigarettenkippen übersät sei, berichtet ein Sprecher am Dienstag. Es sei wahrscheinlich, dass dadurch der Brand verursacht worden sei.