Beim Brand am 1. Oktober in einer ehemaligen Pension in Frankeneck geht die Polizei von einem technischen Defekt als Ursache aus. Das geht aus einer Pressemeldung der Polizeidirektion Neustadt hervor. Brandstiftung, ob fahrlässig oder gewollt, könne ausgeschlossen werden. Das Feuer war am Freitag gegen 4 Uhr morgens in einem Nebengebäude mit einer Pergola ausgebrochen. Im Hauptgebäude waren zu dem Zeitpunkt noch drei Menschen, die die Feuerwehr rettete. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden ist auf rund 150.000 Euro geschätzt worden. Über 80 Rettungskräfte waren im Einsatz.