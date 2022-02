Fünf verletzte Personen, darunter ein Säugling, forderte laut Feuerwehr ein Verkehrsunfall am Freitagnachmittag gegen 15.20 Uhr in der Branchweilerhofstraße in Neustadt. Ein Auto, in dem sich drei Erwachsene und der Säugling befanden, war gerade dabei, von der Adolf-Kolping-Straße in die Branchweilerhofstraße abzubiegen. Dabei übersah die Fahrerin einen Lastwagen, der auf der Branchweilerhofstraße in Richtung Nachtweide unterwegs war. Es gab zum Zusammenstoß. Alle Beteiligten des Unfalls konnten ihre Fahrzeuge eigenständig verlassen, kamen dann zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus. Ein Abschleppdienst musste den PKW bergen. Der Lastwagen kam in ein nahe gelegene Werkstatt. Der Kreuzungsbereich war für etwa zwei Stunden gesperrt. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort.