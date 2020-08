Gut beschäftigt war das Technische Hilfswerk (THW), Ortsverband Neustadt, an diesem Wochenende. Weil in der Klausengasse die Sandsteinbogenbrücke über den Speyerbach saniert werden muss, sorgten neun THW-Angehörige dafür, dass die von der Stadt beauftragte Firma sozusagen auf dem Trockenen arbeiten kann.

Dazu wurden laut THW-Pressesprecher Richard Nickodemus große Sandsäcke per Kran in den Bach abgelassen, am Steuerhebel saß wieder Johanna Lichti. Weil die Brücke in der Mitte von einer Stützmauer geteilt wird, wird das Wasser zunächst in Fließrichtung rechts von beiden Seiten gestaut beziehungsweise nach links umgeleitet. Sechs Wochen nach Sanierungsbeginn am 10. August wird voraussichtlich gewechselt.

Wegen der Sanierung kann es der Stadtverwaltung zufolge zu Behinderungen kommen. Fußgänger würden nicht umgeleitet. Mit den Arbeiten beauftragt ist die Mannheimer Firma Hanbuch und Söhne für rund 65.000 Euro.