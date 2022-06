Die Brücke in der Martin-Luther-Straße, die über den Speyerbach führt, muss nach Angaben der Stadtverwaltung neu gebaut werden. Bei der letzten Prüfung seien erhebliche Schäden an den Wänden festgestellt worden. Die Experten seien sich einig, dass ein Neubau einer Sanierung vorzuziehen ist. Das Bauwerk stammt aus dem Jahr 1955. Der Auftrag für die Planung des Ersatzneubaus wurde nach Abstimmung im Hauptausschuss an ein Ingenieurbüro aus Erfurt vergeben. Die Arbeiten sind für 2023 geplant. Die Kosten für den Neubau werden auf rund 750.000 Euro geschätzt. Gebaut wird laut Stadtverwaltung in zwei Schritten. Dadurch könne eine Vollsperrung der Straße vermieden und der Verkehr einspurig über eine Ampel geregelt werden. Das Vermeiden der Vollsperrung sei wichtig, da sich im direkten Umfeld drei große Supermärkte, das Amtsgericht sowie die Berufsbildende Schule befinden. Zudem sei die Martin-Luther-Straße für den innerstädtischen Verkehr eine wichtige Nord-Süd-Verbindung.