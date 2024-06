Voraussichtlich ab Montag, 17. Juni, werden an der Hochspeyerbachbrücke auf der B39 in Neidenfels Sanierungsarbeiten stattfinden. Die Bauzeit soll etwa fünf Wochen betragen.

Das hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Speyer angekündigt. Die Brücke führt auf Höhe des Mühlwegs in Neidenfels über den Hochspeyerbach. Ab dem 17. Juni wird nach Angaben des LBM im Bereich des Gehwegs ein neuer Zugang zum Bachlauf durch die Deckenplatte des Bauwerks hergestellt. In diesem Zuge sollen gleich die defekten Rinnenplatten und Bordsteine mit ausgetauscht werden. Der Arbeitsraum sowie der benötige Sicherheitsabstand liegen im Bereich der Fahrspur in Fahrtrichtung Neustadt. Der Verkehr wird deshalb in dieser Zeit einspurig an der Engstelle vorbeigeführt und mit Ampeln geregelt. Eine Umleitung wird nicht eingerichtet.

Die Auftragssumme liegt laut LBM bei rund 95.000 Euro und wird vom Bund getragen.