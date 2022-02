Brände in Haßloch und Meckenheim beschäftigten am Samstagabend Feuerwehr und Polizei. Gegen 18.20 Uhr geriet in einer Schrebergartensiedlung im Westen Haßlochs ein Holzunterstand mit gelagertem Stroh in Brand. Die Flammen schlugen nach Angaben der Feuerwehr vier bis fünf Meter in den Nachthimmel, worauf der Einsatzleiter weitere Kräfte nachalarmieren ließ, als er zum Einsatzort kam. Auch ein Gartenhaus sei betroffen gewesen. Die Haßlocher Wehr war insgesamt mit drei Fahrzeugen und 22 Wehrleuten im Einsatz. Ein Übergreifen des Feuers auf andere Parzellen konnte verhindert werden. Die Brandursache ist noch unklar. Die L 532 zwischen Haßloch und Mußbach wurde für die Löscharbeiten etwa eineinhalb Stunden lang gesperrt. Die Höhe des Sachschadens ist bis jetzt unbekannt. Menschen kamen nicht zu Schaden, so die Polizei. Wenig später, kurz vor 19 Uhr, wurde der Brand einer Werkstatthalle eines Aussiedlerhofs in Meckenheim gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Deidesheim löschte den Brand. Der Sachschaden wird laut Polizei auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Auslöser des Brandes könnte ein technischer Defekt gewesen sein. Dies steht jedoch noch nicht fest. Ein Anwohner leicht verletzt, weil er Rauchgase einatmete. Er konnte vor Ort ambulant behandelt werden.