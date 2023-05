Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach 21 Monaten Corona-bedingter Pause hat Berufsboxer Olcay Simsek aus Lachen-Speyerdorf wieder beeindruckt. Auch im dritten Kampf als Profi blieb er ungeschlagen.

In seinem dritten Profikampf besiegte der 25-jährige Superweltergewichtler in Darmstadt den Ungarn Gabor Mihaly Kovacs in der dritten Runde mit einem Uppercut (umgangssprachlich: Kinnhaken)