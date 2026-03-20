„Wer heiratet schon freiwillig?“ Diese Frage stellt sich im Boulevardtheater . Die Komödie aus der Feder von Gerry Jansen feiert ihre Premiere vor ausverkauftem Haus.

Die Zuschauer können sich nicht nur auf zwei neue Gesichter freuen, sondern auch auf schlagfertige Dialoge und aberwitzige Verwechslungen, denn ein wildes Blind Date sorgt für allerlei amüsantes Chaos – wie ein Besuch bei den Proben zeigt.„Na, bist du in der Rolle?“, fragt Tanja Götemann, die gerade auf der Bühne ihre Position für den Start der Proben einnimmt. „Das werden wir gleich sehen“, antwortet Michael Lipponer, der im Stück Götemanns Freund Bernhard Nudel spielt und sich direkt in seine Rolle des leicht überkandidelten Dirigenten begibt. Obwohl er seinen Namen gerne französisch ausspricht, hat seine Rolle nichts von einem charmanten Franzosen. Statt seiner Freundin Karin zu helfen, den schweren Koffer in das Feriendomizil zu schleppen, trägt er wie ein eitler Gockel nichts anderes hinein als sein kleines Dirigententäschchen. Logisch, dass Frau da etwas missmutig reagiert und die Wortgefechte wild hin- und herfliegen – von der viel erhofften Romantik des Liebeswochenendes ist erst einmal nichts zu spüren.

Zehn imaginäre Tequila

„Wenn ich abgehe, knalle ich die Tür“, sagt Götemann und geht ohne Knall ab, denn die Tür ist noch nicht da. Doch auch wenn noch nicht alle Requisiten an Ort und Stelle sind, zeigt sich das Ensemble hochkonzentriert und voll motiviert. Da trinkt Lipponer im Ruckzuck-Verfahren zehn imaginäre Tequila, um als Bernhard die bezaubernde Letizia (Kathrin Lothschütz) zu beeindrucken, bei deren unerwartetem Auftreten er doch glatt vergisst, dass er eigentlich in festen Händen ist und seine Hormone mit ihm durchgehen. Doch die südländische Schönheit lässt all seine Annäherungsversuche erst einmal ins Leere laufen.

„Natürlich sind Katrin und Bernhard nicht alleine in dem Ferienhaus. Dieses gehört Tim, der im Orchester von Bernhard die erste Geige spielt. Bernhard hat Tim nicht darüber informiert, dass er es übers Wochenende nutzen wird. Und so wird das Blind Date, das Tim dort mit einer Unbekannten, die eine Annonce aufgegeben hatte, zu einem amüsanten Verwechslungsspiel, denn das Chaos wird perfekt, als auch noch ein Klempner auftaucht, der eigentlich nur einen tropfenden Wasserhahn reparieren soll“, berichtet Götemann, die nicht nur auf der Bühne steht, sondern auch Regie führt.

Verstärkung aus Mannheim

Das Stück, das Anfang der Nullerjahre veröffentlicht wurde, kennt sie bestens, denn als es herauskam, stand sie darin ebenfalls auf der Bühne. „Wir haben die Dialoge natürlich etwas aufgepeppt. Komiker Sascha Korf, der mit unserem Theaterleiter Boris Stijelja zusammenarbeitet, hat Gags beigesteuert und wir haben es einfach etwas moderner gemacht“, erklärt Götemann, die sich aus dem Oststadttheater in Mannheim Verstärkung geholt hat. Mit Kathrin Lothschütz stand sie dort bereits auf der Bühne. Auch Sören Messing, der den schüchternen Geiger Tim verkörpert, gehört zum Reigen der Darsteller.

Komplettiert wird das Ensemble von Thomas Holländer, der den stotternden Klempner Karl Sack mimt. „Wir möchten quasi ein Parallel-Ensemble zur bekannten Gruppe rund um René Weintz und Götz Valter werden, denn so haben wir mehr Flexibilität, können mehr inszenieren und auch Gastspiele anders bedienen“, sagt Götemann.

Die Chemie stimmt

Regie und Rolle zu vereinen, sei nicht immer ganz leicht, aber „wir inszenieren alle gemeinsam, denn das Ensemble steuert Ideen bei, Gags entwickeln sich spontan beim Spielen, und das macht es nicht nur leichter, sondern sehr viel Spaß“, freut sich die Regisseurin über die tatkräftige Unterstützung ihrer Darsteller. Schon bei den Proben wird deutlich: Die Chemie im Quintett stimmt. Jede Rolle hat ihren ganz eigenen Charme und bekommt genügend Raum zum Glänzen. „Mir war es wichtig, dass jede Rolle etwas Besonderes, Lustiges hat und für sich alleine funktioniert“, sagt Götemann, bevor sie wieder auf die Bühne geht, um sich dort weiter mit ihrem „Liebsten“ zu kabbeln: „Männer sind wie Blätterteig, Frauen wie Baumkuchen – Schicht für Schicht ein Genuss.“

Termine

Die Premiere von „Wer heiratet schon freiwillig?“ am Freitag, 27. März, ist ausverkauft. Weitere Aufführungen der Komödie, die bis 12. April auf dem Spielplan steht, sind unter anderem am Samstag, 28. März, 17 und 20.15 Uhr, Sonntag, 29. März, 17 und 20 Uhr, sowie am Samstag, 4. April, 17 und 20.15 Uhr. Karten (ab 22,90 Euro) gibt es bei Brillen-Bott in Deidesheim, unter der Tickethotline 06326 2558855, per Mail an info@boulevard-deidesheim.de oder auf www.boulevard-deidesheim.de.