Der Magier Topas begeisterte am Montag im Boulevardtheater in seiner Show „Magic & Comedy“ mit Fingerfertigkeit, Schlagfertigkeit und Comedy à la Mr. Bean.

Thomas Fröschle alias Topas verbindet auf einzigartige Weise Zauberei mit Stand-up-Comedy. Er wirkt nicht wie ein unheimlicher Zauberer, sondern wie ein Junge, der so ganz nebenbei mit der Wahrnehmung der Zuschauer spielt. Dabei nimmt er sowohl die Umwelt, sich selbst, als auch sein Genre auf die Schippe.

Das beginnt schon mit der Vorstellung: sein echter Name sei Thomas Fröschle – gänzlich ungeeignet für einen Magier: Man stelle sich folgende Ankündigung vor: „Jetzt kommt der große Zauberer „Fröschle“. Oder gar international „Froggy“. Geht gar nicht. Dann macht er vor, wie Franzosen, die weder ein Ö noch ein Sch kennen, seinen Namen aussprechen würden. Damit hat er die ersten Brüller, wenn er die seltsamsten Knack- und Hauchlaute ins Mikrofon gibt und zu mehreren Versuchen ansetzt, das Unmögliche auszusprechen.

Röchelndes Geräusch als Lachergarant

Aber auch hierzulande sei sein Name unpassend: Wenn er Flüge buche, müsse er immer wieder beobachten, wie sein Gegenüber am Schalter nachhake: „Wie ist ihr Name?“– nur um dann wiederholt röchelnd in sich hineinzulachen. Dieses röchelnde Geräusch und die passende Mimik macht Topas exzellent nach. Genau jetzt können auch die Zuschauer im Publikum das Lachen nicht mehr zurückhalten.

Diese Art von Humor mit Gesten und Geräuschen erlebt man mehrfach am Abend. Topas macht beispielsweise die Kommunikation am Autoschalter einer Fastfoodkette bei der Bestellung nach – inklusive des Rauschens des Mikrofons. Dabei kommt es zu Silbenverdrehern und Missverständnissen. Die Bestellung endet absurd, der Besteller wird ausfallend, entschuldigt sich mit: „Tut mir leid“, was mit „Cola oder Fanta light?“ erwidert wird.

Kein Problem: Mit Bällen jonglieren

So ganz nebenbei gibt’s Magie: Der Zauberer trommelt Playback perfekt zur Musik und jongliert dabei Bälle – aber irgendwie anders, denn sie tauchen in einer Hand auf, verschwinden in der anderen, sind immer da, wo man sie nicht vermutet. Topas erklärt dazu: Eine Hand macht so, als tue sie etwas, macht aber nichts. Die andere Hand dagegen sieht aus, als mache sie nichts, arbeitet aber. „Eine Situation, wie man sie aus dem Büro kennt“.

Dann zeigt Topas einen „klassischen Trick“. Mit einer großen Nadel durchsticht er einen Spiegel, der in einer Stoffhülle steckt. Zieht sogar ein Band durch. Klappt den Spiegel zusammen – der hinterher wieder vollkommen heil ist. „Uham“ oder so macht ein Zuschauer. Dieses Geräusch imitiert er. „Lustig, in so einem kleinen Raum hört man das Staunen.“

Von Geräuschimitation bis Mentalmagie

„Uham“ baut er immer mal wieder in seiner Show ein, lässt es von der Loopstation beim Beatboxen zu dem Geräusch aufklappender Kartenspiele wiederholen. Und wieder macht er sich über Zauberei lustig: Er zeigt, wie sich die Präsentation eines Tricks verändert: Zuerst klappt er nicht. Beim Versuch, einen Arm in einen Kasten zu legen, der dann mit scharfen Klingen zerschnitten wird, haut er sich die Metalltafeln über, verletzt sich. Bei der Premiere ist er so aufgeregt, dass er rumhampelt, mit großen Gesten die Nervosität überdeckt – bis dann bei der tausendsten Vorführung „vielleicht in einem kleinen Saal irgendwo auf dem Land, wo das Hauptgebäude bald abgerissen wird“, er nur noch gelangweilt den Trick so schnell wie möglich hinter sich bringen will. Das Publikum buht ob der Anspielung – aber das ist einkalkuliert.

Mentalmagie gibt’s auch: Eine Zuschauerin soll aus einem Kartenspiel eine Karte auswählen. Dann zersägt Topas einen Baumstamm. Es entsteht zuerst ein Känguru, dann erscheint ein Stoffspielzeugfrosch, ein Kasperle vom Kasperletheater, bis dann doch eine hölzerne Spielkarte dasteht: Es ist die, die die Zuschauerin ausgewählt hat.

Topas beherrscht beides, die Comedy und die Mentalmagie. Er tourt weltweit – und kann auch Großillusionen. Davon erzählt er in Deidesheim aber nichts. Er liebe es in kleinen Sälen so nah am Publikum zu sein, die Reaktionen zu spüren, sagt er. Man sieht ihm seine Spielfreude an. Er ist eben ein Meister.