Chaos pur bietet die Komödie „Drei Pälzer und ein Baby“ . Für einige Vorstellungen am Pfingstwochenende gibt es noch Restkarten.

Nur knapp drei Wochen Zeit hatte Regisseur René Weintz, um mit seinem Ensemble das Stück einzustudieren. Ein sehr sportliches Unterfangen, denn alle stehen zudem noch in zahlreichen anderen Stücken des Boulevardtheaters auf der Bühne, größtenteils auch gemeinsam. So wurde teilweise vor oder nach Aufführungen geprobt. „Es ist ein super Ensemble, das hilft ungemein, diese rasante Komödie in so kurzer Zeit zu inszenieren“, sagt Weintz, der auch eine Hauptrolle übernimmt, in der er „durchgängig auf der Bühne“ sein wird. Was er eigentlich nicht mehr machen wollte.

„Es ist schon eine maximale Herausforderung, aber es macht auch sehr viel Spaß, und das Stück ist toll. Ständig passiert was, es wird ordentlich Tempo geben“, verspricht Weintz, dessen Figur Tom gemeinsam mit seiner Frau Linda (Ann-Kathrin Uhl) ein Baby adoptieren möchte. Doch ausgerechnet an dem Tag, an dem die Prüferin der Adoptionsstelle (Marion Strese) ihren Besuch angekündigt hat, herrscht im Hause völliges Chaos. Dafür sorgen Toms Brüder ( Götz Valter und Uwe Naumann) mit fragwürdigen Ideen, die Tom gehörig in Erklärungsnot bringen. So wird aus einer Notlüge ein ganzes Lügenkonstrukt, das jederzeit einzustürzen droht. „Die Nebengeschichte ist sehr witzig, denn zwei illegale Asylantinnen, gespielt von Alex Zdanek und Galina Manoli, tauchen ebenfalls plötzlich auf und mit ihnen ein Hüter des Gesetzes“ erklärt Weintz. Swen Richter verkörpert den Polizisten, der den merkwürdigen Ereignissen auf den Grund gehen möchte und dadurch noch mehr Chaos stiftet.

Tür auf, Tür zu

Wie es sich für eine echte Boulevardkomödie gehört, werden die Türen hier nur so geöffnet und geschlossen. Im Gegensatz zu den Figuren auf der Bühne behalten die Zuschauer das Geschehen gut im Blick, wissen immer mehr als alle anderen, was die Komik nur noch steigert. Für das Stück wurde eigens ein neues Bühnenbild angefertigt. In dessen Zentrum steht eine Couch mit Innenleben, das sich dank Magnetverschlüssen verbergen oder offenbaren lässt. „Dies trägt natürlich auch zur Situationskomik bei, die bei diesem Stück sehr im Fokus steht“, sagt Weintz, der bei seiner Regiearbeit Wert auf das Tempo legt. Dieses soll richtig transportiert werden. „Dabei ist es auch mal wichtig, im Moment auszuharren, damit die Komik sich entwickeln und in der Stille entstehen kann“, sagt Weintz.

Schon vor 20 Jahren hat der Regisseur das Stück im Ludwigshafener Prinzregententheater inszeniert und gespielt. „Damals war das ein absoluter Renner“, erinnert sich Weintz und hofft, dass die Deidesheimer Version ebenfalls den Nerv des Publikums treffen wird. Dafür wurde das Stück wieder mit reichlich Lokalkolorit versehen. Und wer wissen will, ob sich seine Figur trotz Chaos am Ende doch über das lang ersehnte Babyglück freuen kann, „muss einfach vorbeikommen“.

Termine

Die Premiere von „Drei Pälzer und ein Baby“ im Boulevardtheater Deidesheim ist ausverkauft. Karten gibt es für 23. Mai, 17/20.15 Uhr, 24. und 25. Mai, 14/17.15 Uhr, 28. Mai, 19.30 Uhr, 29. Mai, 20 Uhr, 30. Mai, 17/20.15 Uhr, 31. Mai, 14/17.15 Uhr. Karten sind ab 22,90 Euro erhältlich bei Brillen-Bott in Deidesheim, unter 06326 2558855, per Mail an info@boulevard-deidesheim.de oder auf www.reservix.de.