Der Schock wegen des Endes der Stadthalle, von dem das Theater nur am Rande betroffen ist, ist überwunden. Doch viele Zuschauer haben das noch nicht gespeichert.

Herr Stijelja, der große Saal wird geschlossen, das Boulevardtheater im kleinen Saal kann bestehen bleiben – das ist aktuell der Stand in Sachen Deidesheimer Stadthalle. Ist damit alles gut für Sie?

Ja und nein, der große Saal fehlt uns natürlich schon. Wir hatten im vergangenen Jahr exakt 33 Veranstaltungen dort, darunter wegen großer Nachfrage viele Doppelshows an einem Samstag oder Sonntag. In diesem Jahr hätten wir das noch erheblich gesteigert, und bei etlichen Shows ist vertraglich festgelegt, dass wir sie in großem Rahmen anbieten müssen. Aber wir haben es geschafft, alles zu verlagern, und können sagen: Der kleine Saal lebt! Nur bei Teilen des Publikums ist diese Botschaft leider noch nicht angekommen.

Das ist ein großes Problem für Sie ...

Ja, ich erlebe ständig, dass viele denken, wir machen zu. Die lesen: Die Stadthalle kann nicht mehr genutzt werden, und weil das Boulevardtheater auch in der Stadthalle liegt, schlussfolgern sie: Das Theater schließt auch. Das ist nicht der Fall! Ich habe tatsächlich Angst, dass die Leute uns abschreiben und gar nicht mehr auf unseren Spielplan schauen.

Sie hatten bis Ende Februar noch eine Sondergenehmigung für Veranstaltungen im großen Saal. Die ist jetzt aber ausgelaufen, oder?

Ja, genau. Wir machen jetzt alles im kleinen Saal, der im übrigen, das möchte ich betonen, brandschutztechnisch alle notwendigen Voraussetzungen erfüllt. Der Spielplan ist genehmigt. Zwei Veranstaltungen haben wir ins Palatinum nach Mutterstadt verlegt. Und natürlich laufen auch unsere Kooperationen und Gastspiele ganz normal weiter.

Gab es jemals Überlegungen, Deidesheim wegen der Einschränkungen ganz zu verlassen?

Nein, nie! Unser Theater trägt den Namen Boulevardtheater Deidesheim. Das ist für uns Verpflichtung. Und der Gedanke konnte schon deshalb gar nie aufkommen, weil wir sofort von allen Seiten super unterstützt wurden: Die Verbandsgemeinde, die Bürgermeister, die Bürger, die Gastronomen, die Tourist-Info – wir haben so viel Zuspruch erhalten! Das war wirklich vorbildlich! Man sagt ja oft: In der Not erkennt man seine Freunde! Das stimmt. Diese Krisensituation hat mir gezeigt: Da wo du bischt, bischt du richtig!

Bei der Diskussion um die Stadthalle wurde ja auch immer mit der geringen Auslastung argumentiert. Wäre es nicht vielleicht sogar eine Option für das Boulevardtheater gewesen, den Betrieb der Halle ganz zu übernehmen, wenn die Stadt zur Sanierung bereit gewesen wäre?

Zu diesem Punkt kamen wir gar nicht. Als uns die Info von der bevorstehenden Schließung erreichte, ging ja alles so schnell. Aber klar: Wir hatten 40.000 Zuschauer im vergangenen Jahr. Die Premiere der Pfälzer Musik-Comedy mit Monji El Beji, die ansteht, und alle weiteren Vorstellungen hätten wir eigentlich in der großen Halle machen wollen. Das Publikum dafür ist da! Es sind ja jetzt schon alle, wirklich alle Vorstellungen mit Monji El Beji ausverkauft. Das ist schon krass! Man hat uns aus der Politik allerdings auch signalisiert, dass man eine Lösung sucht. Wie die aussieht, weiß ich nicht, aber vielleicht ist das letzte Wort noch gar nicht gesprochen. Für mich ist jedenfalls entscheidend: Ich habe keine Angst mehr, dass wir vor die Tür gesetzt werden. Ich kann wieder beruhigt mit meinem Solo-Programm auf Tournee gehen, ohne dass ich befürchten muss, dass ich in Hamburg oder Basel plötzlich einen Anruf aus Deidesheim mit einer Hiobsbotschaft bekomme.

Nun muss der kleine Saal ja aber auch irgendwann noch bauschutzrechtlich „ertüchtigt“ werden. Gibt es da schon einen Zeitplan?

Nein, mir ist nichts bekannt. Die Stadt Deidesheim wird investieren, das ist uns zugesagt. Aber ob das in sechs Monaten oder zwei Jahren passiert, wissen wir nicht.

Und jetzt stehen erst mal einige Premieren an. Kribbelt es schon vor Vorfreude?

Ja, die Vorfreude ist groß! In dieser Woche startet jetzt erst mal Monji El Beji. Ende März ist eine neue Komödie dran, „Wer heiratet schon freiwillig?“. Kurz darauf ist René Weintz mit einem Solo-Comedy-Programm an der Reihe. Und im Mai folgt „Drei Pälzer und ein Baby“, eine weitere Komödie. Ich bin begeistert, was für eine Energie wir haben. Wir geben richtig Gas!

Noch Fragen?

Den kompletten Spielplan und Tickets gibt’s im Netz unter www.boulevard-deidesheim.de. hpö/Foto: Boulevardtheater

