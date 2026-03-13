Die Landfrauen holen das Boulevardtheater Deidesheim nach Haßloch: In der Komödie „Lass mer moi Ruh“ kommen am 13. Mai (schwer) leidende Männer in der Midlife-Crisis zu Wort.

Mit „großen Leiden“ wie Männerschnupfen und anderen Wehwehchen haben die Protagonisten der Komödie „Lass mer moi Ruh“, aufgeführt vom Boulevardtheater Deidesheim, zu kämpfen. Das Stück gewährt einen humorvollen Einblick in das Leben zweier Männer, Gallen-Günther und Fettleber-Franz, die sich in einer Reha-Einrichtung wiederfinden, so die Ankündigung der Landfrauen Haßloch. Gerade erst haben die Männer die Mitte des Lebens erreicht – und schon stellen sich die ersten Wehwehchen ein. Rheuma plagt die Gelenke, ein Bandscheibenvorfall schmerzt, sicher bedingt durch die harte Arbeit der letzten Jahre – dazu gesellt sich auch noch Bluthochdruck.

So treffen sich die beiden (schwerst) leidenden Männer – eigentlich komplett unterschiedliche Typen – in der Reha , wo sie sich tagein, tagaus, nach anstrengenden Behandlungen auf einer Parkbank im idyllischen Kurpark niederlassen. Klar, dass bei diesen Pläuschchen angesichts vieler Leidensgenossen in der Klinik zuerst einmal geklärt werden muss, wer die größten Qualen erleidet, wer die meisten Tabletten schluckt und nicht zu vergessen: Wer die hübscheste Therapeutin hat, und somit im Midlife-Crisis-Wettstreit vorne liegt.

Wenn kein Arzt mehr hilft

Der Titel des Stücks bringt die resignierte, aber auch augenzwinkernde Haltung der Protagonisten auf den Punkt: „Los mer moi Ruh - da hilft kein Arzt mehr!“. Die Komödie gewährt laut Ankündigung einen „charmant-frechen Blick auf leidende Männer mitten in der Midlife-Crisis vor und nach überstandener Kurpackung“. Die Autoren des Stücks sind Martin Rassau und Bernhard Ottinger. Regie führt Uwe von Grumbkow.

Info

Komödie „Lass mer moi Ruh“ am Mittwoch, 13. Mai, um 20 Uhr im Kulturviereck K4, Gillergasse 14, Haßloch. Einlass um 19 Uhr. Karten (25 Euro) sind im Chaoskeller, Am Jahnplatz 6, Haßloch, erhältlich, solange der Vorrat reicht. Infos im Netz unter landfrauen-pfalz.de/hassloch/.

