Das „Ensemble Déjà-vu“ aus Bonn, seit Jahren regelmäßiger Gast im „Theater in der Kurve“, präsentiert sich an diesem Wochenende mit einem Doppelschlag bei der Hambacher Bühne: Gespielt wird am Freitag und Samstag, 20. und 21. September, jeweils ab 20 Uhr die Komödie „Halbe Wahrheiten“ von Alan Ayckbourn. Der Lustspielklassiker aus dem Jahr 1967 bietet ein unterhaltsames Verwirrspiel aus Wahrheit und Lüge, das seinen Witz vor allem aus der ebenso spießigen wie verlogenen Sexualmoral der 60er Jahre in England bezieht. Es geht in dem Vier-Personen-Stück um Greg, der den Verdacht hegt, dass er nicht der Einzige im Leben seiner Freundin Ginny ist, dabei auf Philipp trifft, den er für Ginnys Vater hält, bei dem es sich jedoch um deren ehemaligen Chef und Geliebten handelt, den seinerseits erhebliche Zweifel an der Treue seiner Ehefrau Sheila plagen. Da alle lügen und keiner mehr durchblickt außer dem Publikum, reihen sich abstruse Dialoge, irrige Schlussfolgerungen und fatale Handlungen aneinander – das perfekte Rezept für einen Boulevardklassiker. Karten (18/13 Euro) unter www.theaterinderkurve.de oder in der Buchhandlung Quodlibet.