Intensiv laufen derzeit die Arbeiten an der neuen Boulderwand auf dem Vereinsgelände der TuS Lachen-Speyerdorf. Die Vorderseite der rund 150 Quadratmeter großen Kletterwand ist zu 80 Prozent fertiggestellt.

Dennoch gibt es bis zur geplanten offiziellen Einweihung am inklusiven Sportfest am 16. und 17. Juli viel zu tun. Die zuvor fertiggestellten Platten noch müssen an die Wand geschraubt, Betonsteine gesetzt, der Fallschutz aufgefüllt sowie die Klettergriffe installiert werden. Deshalb sucht das Projektteam der inklusiven Abenteuer- und Erlebnissporttage noch Helfer für die in der Regel täglich zwischen 8 und 21.30 Uhr angesetzten Arbeiten. Gewünscht ist eine vorherige Anmeldung telefonisch unter Telefon 06327 506 8951 oder per E-Mail an abenteuer@tus1910.de. Weitere Informationen zu dem von der Aktion Mensch maßgeblich finanzierten Boulderprojekt gibt es im Internet unter www.tus1910.de.