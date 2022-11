Kampagnenauftakt zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen im Cineplex: Das Engagement ist groß, das Publikum am Freitagabend aber klein. Dabei ist es wichtig, dass Betroffene in ihrem Umfeld Hilfe finden.

Es lief nicht rund für die Damen von Zonta, des Neustadter Frauenhauses und für die Gleichstellungsbeauftragte Simone Rothermel am vergangenen Freitag. Schon am Morgen mussten die Zonta-Frauen feststellen, dass die zahlreichen orangefarbenen Schleifen an Straßenlaternen in Neustadt, mit denen sie ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzen wollten, irrtümlich von der Straßenreinigung entfernt worden waren.

Die Schleifen-Aktion ist neu. In den Jahren zuvor wurden Gebäude orangefarbenen angestrahlt, um auf den Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen aufmerksam zu machen. In Zeiten des Energiesparens verzichteten die Zonta-Frauen jedoch darauf. In einer gemeinsamen Aktion, an der sich auch die Männer der Straßenreinigung beteiligten, konnten die Schleifen aber noch am Morgen wieder angebracht werden.

Erstmals im Cineplex

Neu war auch, dass die Kampagne, die bis 10. Dezember dauert, im Kino Cineplex mit der Vorabvorführung des Films „Call Jane“ eröffnet wurde. Vor dem Film wollte die Gruppe aus 15 unterschiedlich engagierten Frauen und Männern die Kinobesucher über das Thema Gewalt an Frauen informieren. Ziel war es, nicht nur betroffene Frauen zu erreichen, sondern möglichst viele Menschen anzusprechen.

Doch es fehlte an Publikum – eventuell, weil gleichzeitig überall Weihnachtsmärkte eröffnet wurden, wie Cineplex-Chef Frank Noreiks vermutete. So standen die engagierten Frauen, unterstützt von drei Mitgliedern des Neustadter Kunstvereins, über lange Zeit alleine da. Immerhin konnten 40 Kinokarten verkauft werden. Ein Teil des Erlöses spendet das Cineplex an das Neustadter Frauenhaus.

Hohe Dunkelziffer

Laut Rothermel ist die gemeinsame Aktion mittlerweile selbstverständlich. Die Gleichstellungsbeauftragte betont, dass gerade in Neustadt und Umkreis die Anzahl der Frauen, die 2021 durch ihren Partner oder Ex-Partner zu Tode kamen, mit vier Fällen überproportional hoch sei. Nach wie vor gebe es sehr viele Strafanzeigen wegen Gewalt an Frauen, diese spiegelten aber trotzdem nur einen Bruchteil der tatsächlichen verübten Taten wider. Man gehe von einer Dunkelziffer von 80 Prozent aus.

In Deutschland werde alle 2,5 Tage eine Frau durch ihren Partner oder Ex-Partner ermordet und jede Stunde würden 13 Frauen massiv geschädigt. „Das Thema ist real, findet in allen gesellschaftlichen Schichten statt und kann jeden betreffen“, so Rothermel. Wichtig sei es, hinzusehen und den Betroffenen Hilfe anzubieten. „Häufig fassen von Gewalt betroffene Frauen nur mit Unterstützung von Freunden, Verwandten oder Nachbarn den Mut, aus der Situation herauszugehen und Hilfe anzunehmen.“ Diese sogenannten Begleitpersonen seien enorm wichtig.

Auf Spenden angewiesen

Erst kürzlich kam sie mit Frauen ins Gespräch. Sie erzählten, so Rothermel, dass sie jahrelang von ihren Männern geschlagen worden seien. „Die Frauen beklagten, dass sie niemanden hatten, mit dem sie darüber reden konnten. Oder zumindest das Gefühl hatten, allein mit ihrem Problem zu sein. Das wollen wir auf jeden Fall ändern.“ Rothermel kritisiert, dass in Deutschland noch nicht einmal die personelle Ausstattung der Schutzhäuser ausfinanziert sei. „Auch in Neustadt ist das Frauenhaus auf Spenden angewiesen, um die Personalkosten decken zu können.“

Rapp Ibramisovic arbeitet im Frauenhaus und wünscht sich, dass der Fokus mehr auf die gewaltbereiten Männer gelegt wird. „Die Täter dürfen in den Wohnungen bleiben, sie bekommen alles. Frauen müssen nach wie vor fliehen und alles Hab und Gut zurücklassen. Und: Sie müssen sich rechtfertigen, warum sie sich schlagen lassen. Niemand fragt einen Mann, warum er überhaupt schlägt.“

Nur wenige Kinobesucher können am Freitagabend erreicht werden. Doch die Flyer bleiben und auch Plakate mit Notrufnummern werden in den Damentoiletten zu finden sein. Die Beratungsstellen geben auch denjenigen Unterstützung, die einen Fall von Gewalt an Frauen in ihrem Umfeld vermuten oder tatsächlich beobachtet haben.