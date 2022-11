„Weihnachten fällt aus! Josef gesteht alles!“ heißt das neue Solo-Comedy-Programm, mit dem Boris Stijelja, der Leiter des Boulevardtheaters Deidesheim, zum allerersten Mal ein Weihnachtsspecial einstudiert. Der erste Vorhang hebt sich am Freitag im Bürgerhaus Maikammer, der im März 2020 etablierten zweiten Spielstätte, die damit ebenfalls erstmals zu Boulevardtheater-Premieren-Ehren kommt.

Ja, der Text sitze, aber er werde immer noch fast täglich verändert, „weil mir immer noch neue Gags einfallen“, erzählt Boris Stijelja auf Nachfrage. Das Weihnachtsspecial nach einer Vorlage des Kabarett-Kollegen Stephan Bauer hat der Schauspieler schon lange im Visier. Eine Zeitlang war sogar daran gedacht, es mit Tim Poschmann zu besetzen. Doch der Ruppertsberger war als „Winzr Bu“ zu beschäftigt und bildete jetzt „nur“ das Testpublikum. „Es waren sehr witzige Proben“, schmunzelt Stijelja.

Das Tableau des Stücks ist im Grunde ganz einfach: Der Protagonist ist gerade verlassen worden und muss Weihnachten nun wohl oder übel bei seinen Eltern im Familienkreis verbringen – wo sich natürlich alles an neurotischen Vorkommnissen über ihn ergießt, was man sich nur denken kann. Dafür sorgen unter anderem die allein erziehende Schwester, die schlecht hörende Oma und die zickige Patentante mit ihrem Schoßhündchen. Stijelja verspricht jede Menge Gags mit doppeltem Boden – auch der theologische Ursprung der Weihnachtsgeschichte, der so gar nicht mit dem adventlichen Konsumrausch zusammenpassen will, werde gestreift. Und auch dass der Weihnachtsmann auf dem Plakat mit dem Surfbrett zugange ist, hat nicht etwa etwas mit den kroatischen Wurzeln des Comedians zu tun, sondern sei eine Anspielung auf den Klimawandel.

Er selbst verbringt Weihnachten dieses Jahr übrigens tatsächlich mit seinen Eltern. Die reisen extra aus Kroatien an, was seine Mutter zu der Bemerkung veranlasst habe: „Seit wann kommt der Knochen zum Hund?“ Gefeiert werde Weihnachten in Kroatien ganz ähnlich wie in Deutschland, nur esse man „viel. viel mehr“, sagt Stijelja, der beide Kulturen gut vergleichen kann: Er wurde 1982 als Gastarbeiterkind in Mannheim geboren, kehrte dann als Kind in die Heimat seiner Eltern zurück und kam erst als junger Erwachsener wieder nach Ludwigshafen. Ein persönliches Weihnachtsdebakel befürchtet er nicht. Dafür sorgt schon der Umstand, dass er bereits am 25. Dezember wieder auf der Bühne steht.

Termine

„Weihnachten fällt aus! Josef gesteht alles!“ feiert am Freitag, 25. November, um 20 Uhr Premiere im Bürgerhaus Maikammer (Rassiga-Keller) und steht dort auch noch am Samstag, 26. November, um 20 Uhr sowie am Sonntag, 27. November, um 17 Uhr auf dem Programm. Weitere Termine folgen dann im Boulevardtheater in der Deidesheimer Stadthalle – und zwar am 1., 2., 3. (zwei Termine), 15., 21., 22. und 26. Dezember. Auch im Januar wird das Stück noch ein paar Mal gespielt. Karten bei Brillen-Bott in Deidesheim, unter 0172 400 8201 oder via Reservix über www.boulevard-deidesheim.de.