„Viagra hält die Blumen frisch“ hat Boris Stijelja sein neues Soloprogramm getauft, das der Leiter des Boulevardtheaters Deidesheim in der Stadthalle dem Publikum vorstellte. Darin gibt er manch persönlichen Einblick preis.

Das neue Programm von Boris Stijelja deckt nicht nur ungewöhnliche Erfindungen seiner kroatischen Landsleute auf, sondern ist auch eine Art persönlicher Seelenstriptease. Mit „Viagra hält die Blumen frisch“ verblüffte der Leiter des Boulevardtheaters Deidesheim am Freitagabend bei der Premiere, die wegen Corona in der Stadthalle stattfand, mit magischen Tricks sowie aberwitzigen Einträgen aus seinem Tagebuch und trieb damit seinem Publikum Lachtränen in die Augen.

Boris leuchtet in großen Buchstaben auf der Bühne, während im Show- Intro vorgelesene WhatsApp-Nachrichten zwischen dem Comedian und seinem Kollegen Tim Poschmann erklären, wie eine Aussage von Stijeljas Mutter zum Titel des neuen Programms wurde. Denn um Blumen länger am Leben zu erhalten, wirft die gewiefte Hausfrau einfach eine Tablette Viagra ins Wasser – eine Tatsache, die ihren Sohn so sehr in den Bann zog, dass er sich damit etwas genauer befasste. Mit seinen Rechercheergebnissen sorgt das „lebendige Cevapcici auf zwei Beinen“ nun in seinem neuen Comedyprogramm für erstaunte Blicke und lautstarke Lachanfälle bei den Zuschauern.

Tipps gegen Schluckauf

Dabei ist der leidenschaftliche und erfahrene Schauspieler und Comedian Stijelja etwas nervöser als sonst. Der Grund: Wegen der Corona-Pandemie konnte er sein Programm nicht, wie sonst üblich, vor der Premiere vor Publikum testen. Daher scherzt er bei ein paar Texthängern souverän: „Kommt einfach im Oktober nochmal, dann habe ich die Stellen, die schlecht sind, rausgestrichen und kann meinen Text, dann ist das ein ganz tolles Programm.“

Dabei hat er überhaupt keinen Grund zur Sorge, denn mit seiner natürlichen, authentischen Art sowie seinem fabelhaften Gespür für die vielfältigen Facetten des Humors ist das bereits ein fabelhaftes Programm, das alle im Saal bestens unterhält. Das liegt besonders an der Mischung aus wissenschaftlichen Erkenntnissen – „dieses Programm hat Niveau, ich zitiere aus dem Brockhaus“ – und persönlichen Anekdoten wie den Lifehacks seiner Oma. So berichtet er nicht nur über Erfindungen seiner kroatischen Landsleute wie beispielsweise die Krawatte, den Fallschirm, den Kugelschreiber oder den Torpedo, sondern lässt seine Zuschauer an den Alltagstipps seiner Großmutter teilhaben, die Klorollen gegen üble Gerüche im Kühlschrank nutzt oder Hecheln als Waffe gegen den Schluckauf empfiehlt.

Probleme mit Alexa

Für Verblüffung sorgt er zudem mit diversen Zaubertricks. So verwandelt er zum Beispiel Wasser in Rotwein und erntet dafür begeisterten Applaus. Den gibt es ebenfalls für seine Beschreibungen eines Besuchs bei der Pflegekette Rituals, „dem Starbucks für Seife“, oder des Ablauf eines Spieleabends mit „Die Siedler von Catan“, bei dem erwachsene Menschen Fragen wie „Willst Du Wolle gehen Lehm tauschen?“ stellen.

Es sind besonders die Momente, in denen Stijelja aus seinem Leben erzählt, die restlos überzeugen und begeistern. So wird der Part, in dem er aus seinem Tagebuch vorliest zum absoluten Höhepunkt der Show. „Liebes Tagebuch, ich bin intelligent genug, um zwei Theater zu leiten, aber nicht um Alexa zu bedienen“, sinniert der Comedian. Seine Anekdoten über sein komplett ausgestattetes Smarthome inklusive intelligentem Klo und Spiegel mit Gesichtserkennung treiben den Zuschauern Lachtränen in die Augen. Doch nicht nur die Menschen in der ausverkauften Stadthalle kommen auf ihre Kosten: „Ich hab’ einfach Spaß“, sagt Stijelja, dessen Spielfreude hoch ansteckend ist, denn der Spaßfunke springt mühelos in den Zuschauerraum über. Daher wird er am Ende zurecht für eine fantastische Show mit Ovationen gefeiert.

Info

Weitere Vorstellungen gibt es am 28. Oktober um 20 Uhr, 11. und 27. November um 20 Uhr sowie am 4. Dezember um 16 und 20 Uhr, Karten bei Brillen Bott in Deidesheim, online auf www.boulevard-deidesheim.de oder per E-Mail info@boulevard-deidesheim.de.