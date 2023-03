Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bordelle in Rheinland-Pfalz bleiben geschlossen. Das hat das Mainzer Verwaltungsgericht am Freitag entschieden. Das gilt auch für die 31 Betriebe in Neustadt. Bordellbesitzerin Susi bangt um ihre Existenz – und um die Sicherheit der Prostituierten.

Im Flur und in den drei Zimmern des Casa Verde in Neustadt hängen seit mehreren Wochen Plakate mit dem Hinweis auf Englisch: „No sex, safety first, only massage welcome“ – Kein Sex,